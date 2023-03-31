Мэттью Ткачак с 3+1, Скиннер и Джерри с шатаутами – звезды дня в НХЛ

Мэттью Ткачак, Стюарт Скиннер и Тристан Джерри – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Флориды» , набравший 4 (3+1) очка в матче с «Монреалем». Американец достиг отметки 100 баллов во 2-м сезоне подряд.

Вторая звезда – вратарь « » Стюарт Скиннер, сыгравший на ноль против «Лос-Анджелеса» (2:0) при 43 отраженных бросках.

Третья звезда – вратарь « » с шатаутом против «Нэшвилла» (2:0) при 28 сэйвах.