Мэттью Ткачак с 3+1, Скиннер и Джерри с шатаутами – звезды дня в НХЛ
Мэттью Ткачак, Стюарт Скиннер и Тристан Джерри – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Монреалем». Американец достиг отметки 100 баллов во 2-м сезоне подряд.
Вторая звезда – вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, сыгравший на ноль против «Лос-Анджелеса» (2:0) при 43 отраженных бросках.
Третья звезда – вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри с шатаутом против «Нэшвилла» (2:0) при 28 сэйвах.
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