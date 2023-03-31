«Сибирь» не предложит Чайковски и Чесалину новые контракты

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Новосибирский клуб не будет предлагать хоккеистам новые соглашения, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний Чайковски набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 10» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету один гол в пяти играх.

34-летний Чесалин отметился 4 (1+3) баллами при полезности минус 4 в 45 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард провел три игры и не отметился результативными действиями.