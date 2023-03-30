Антон Белов: «Встречи «Авангарда» и «Ак Барса» в плей-офф сопровождались не всегда корректными заявлениями, где-то скандальными»

поделился ожиданиями перед стартом серии Кубка Гагарина против « ».

– «Ак Барс» будет придерживаться более оборонительного стиля, либо будет варьировать?

– Все видели, что с приходом Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова в первую очередь они выстроили оборону – чуть-чуть поспокойнее начали сзади играть.

В атаке там очень много мастеров не только по фамилиям, ребята действительно делают результат.

Также очень сильная бригада большинства – они после нас закончили на втором месте по реализации всего чемпионата.

Очень опытный тренер, кубковый, выигрывал много, поэтому ему есть что дать своей команде. И не просто так «Ак Барс» в финале конференции.

– «Ак Барс» исповедует силовой, агрессивный стиль: любит играть в давление, любит использовать тактику мелкого фола, где-то провокации. Готова ли команда в плане хладнокровия к такому вызову от «Ак Барса»?

– Да, вы правильно подметили. Есть у них ребята, которые играют в силовой манере, втыкаются, поздние хиты проводят.

Плюс если вспоминать последние сезоны, когда «Авангард» с «Ак Барсом» встречались друг с другом в плей-офф, то это сопровождалось большим освещением в медиа, много было со стороны клубов разных заявлений, не всегда корректных, где-то скандальных.

Но каждый занимается своим делом – мы, игроки, выходим на лед и играем, а все, что творится вокруг, – где-то тренеры на себя заберут.

Нам нужно быть похладнокровнее, меньше удаляться, очень сильное большинство, и не обращать внимание, какое судейство бы ни было – пусть этим занимается тренерский штаб, а мы делаем свое дело, – сказал защитник « ».