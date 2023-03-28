«Американцы долбят свое – тупые. Подождем. Потеряем поколение, но нам хватает удовольствия считать их чемпионами». Кожевников о МОК

прокомментировал условия по допуску россиян к международным турнирам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Политики пусть занимаются политикой, но политики в спорте быть не должно. Даже австралийцы уже об этом сказали, а американцы долбят свое. Они тупые и ничего не хотят знать.

Мы точно не согласимся на такие условия. Мы подождем следующих чемпионатов мира, Олимпийских игр. Да, потеряем поколение, ребят очень жалко.

Но нам хватает удовольствия считать их чемпионами. Это уже к ним вопросы, как они собираются проводить соревнования без сильнейшей страны.

Томас Бах просто прыгает под американцами. Он говорил, что нам стоит разрешить выступать, а в итоге оказалось, что он не имеет своего мнения.

Он не спортсмен, он зависимый человек. Но это наши ошибки. Мы выбираем тех, кто нас предает», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты