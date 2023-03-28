«Американцы долбят свое – тупые. Подождем. Потеряем поколение, но нам хватает удовольствия считать их чемпионами». Кожевников о МОК

Теги МОК Томас Бах Александр Кожевников Политика Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал условия МОК по допуску россиян к международным турнирам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Политики пусть занимаются политикой, но политики в спорте быть не должно. Даже австралийцы уже об этом сказали, а американцы долбят свое. Они тупые и ничего не хотят знать.

Мы точно не согласимся на такие условия. Мы подождем следующих чемпионатов мира, Олимпийских игр. Да, потеряем поколение, ребят очень жалко.

Но нам хватает удовольствия считать их чемпионами. Это уже к ним вопросы, как они собираются проводить соревнования без сильнейшей страны.

Томас Бах просто прыгает под американцами. Он говорил, что нам стоит разрешить выступать, а в итоге оказалось, что он не имеет своего мнения.

Он не спортсмен, он зависимый человек. Но это наши ошибки. Мы выбираем тех, кто нас предает», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SmilingBy
Почему бы Кожевникову не показать пример, не поддержать ребят? Пускай выйдет и откажется от всех своих наград, от регалий. Раз он считает, что чья та карьера ничего не значит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silky Mitts
Если политики в спорте быть не должно, то почему сотни спортсменов числятся в силовых структурах и имеют звания?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Дэннис Молинарев
Странно, тупые, а при этом главная мировая держава. Как так?
Заговор рептилоидов же! Чё как маленький?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ответ Stucker
сильнейшая страна в хоккее 10 лет на всех уровнях без золота на значимых с точки зрения хоккея турнирах. потеря потерь.
Кубок Глинки-Грецки)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mechel**
Надеюсь, лично ты уже не дождёшься
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stucker
сильнейшая страна в хоккее 10 лет на всех уровнях без золота на значимых с точки зрения хоккея турнирах. потеря потерь.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэннис Молинарев
Странно, тупые, а при этом главная мировая держава. Как так?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ocelot
Какой великодушный человек - целыми поколениями разбрасывается с барского плеча :D
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Слова не олимпийского чемпиона, а члена правления ночной хоккейной лиги
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий