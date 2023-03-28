Максим Сушинский: «Баху плевать на россиян. Никуда нас не пустят. Ничего хорошего не будет в ближайшее время»

считает, что главе МОК Томасу Баху плевать на россиян.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Ничего хорошего не будет в ближайшее время. Никуда нас не пустят. [Глава МОК] Бах может многое говорить, но ничего не сделает.

Все будут думать, что Бах хороший, а ему плевать на россиян. Как и мне на него, так и ему на нас. Я не знаю этого человека и не хочу знать. Конечно, Бах пытается всем угодить», – заявил бывший форвард сборной России по хоккею.