Максим Сушинский: «Баху плевать на россиян. Никуда нас не пустят. Ничего хорошего не будет в ближайшее время»

Теги Сборная России по хоккею Максим Сушинский МОК Томас Бах Политика Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает, что главе МОК Томасу Баху плевать на россиян.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Ничего хорошего не будет в ближайшее время. Никуда нас не пустят. [Глава МОК] Бах может многое говорить, но ничего не сделает.

Все будут думать, что Бах хороший, а ему плевать на россиян. Как и мне на него, так и ему на нас. Я не знаю этого человека и не хочу знать. Конечно, Бах пытается всем угодить», – заявил бывший форвард сборной России по хоккею.

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2 комментария

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Баскетбольные Обзоры
Виноваты все, только не уйло
+3
-1
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Волк16
Изначально понятно было! разве кто-то иллюзии питал? ещё долго никуда не пустят
+5
0
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