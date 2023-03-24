«Трактор» подпишет форварда Шарова, выступавшего за «Амур» («СЭ»)
«Трактор» подпишет форварда Александра Шарова из «Амура».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
27-летний игрок является воспитанником челябинского клуба. Ранее он уже выступал за «Трактор», в сезоне-2020/21 клуб обменял его в «Амур».
В текущем сезоне Шаров провел 68 матчей за хабаровскую команду в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 18 (7+11) очков.
Калинин, Хохряков, Стась, Рольгизер, Котляревский. В нижние звенья игроков полно, лучше Капустина переподписать.