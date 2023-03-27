«У «Авангарда» динамика получше, они полегче. «Ак Барс» – терпеливая, опытная, мощная в плане физики команда». Коньков о финале Востока

сравнил сильные стороны «Ак Барса» и « ».

Команды встретятся в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сильные стороны «Авангарда» и « » по сравнению друг с другом? На первый взгляд мне кажется, что динамика у «Авангарда» получше. Такое ощущение, что команда полегче: хорошо двигаются, очень легко принимают решения.

Что касается сильных сторон «Ак Барса», то, естественно, это терпеливая, опытная, мощная в физическом плане команда. Кроме того, у наставника казанцев есть колоссальный опыт, и он прекрасно понимает, каким аспектам в ближайших играх нужно уделить особое внимание. В серии с «Адмиралом» он показал, что команда может играть терпеливо и на результат.

У кого выше потенциал в атаке – у «Авангарда» или у «Ак Барса»? Я думаю, что линии нападения равноценны. И у одной, и у другой команды есть исполнители, мастера, есть сыгранные сочетания, поэтому нельзя сказать, кто из них имеет преимущество», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.