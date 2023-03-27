Пастрняк набрал 600-е очко в НХЛ в 583-м матче. Среди игроков «Бостона» быстрее были лишь Орр и Бурк

сделал дубль в матче с «Каролиной» (4:3 Б).

26-летний форвард « » набрал 600-е очко в чемпионатах в 583-й игре.

Среди игроков, дебютировавших в лиге за «Брюинс», этой отметки достигли быстрее лишь (за 461 матч) и (569).

Всего за карьеру в НХЛ на счету Пастрняка 601 (291+310) балл.

В 73 матчах текущего сезона чех набрал 97 (51+46) очков и входит в топ-5 гонки бомбардиров.