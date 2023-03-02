Контракт Пастрняка на 11,25 млн в год – шестой по величине в НХЛ. Панарин – в тройке

Теги Рейнджерс Торонто Бостон Колорадо Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Артемий Панарин Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Хоккей

Контракт Давида Пастрняка занял шестое место по своей стоимости в НХЛ.

26-летний чешский нападающий договорился о новом восьмилетнем соглашении с «Бостоном» со средней зарплатой 11,25 миллиона долларов в год. Договор вступит в силу со следующего сезона.

Положение игроков в списке самых дорогостоящих контрактов выглядит следующим образом:

1. Нэтан МаккиннонКолорадо») – 12,6 млн долларов в год;

2. Коннор МакдэвидЭдмонтон») – 12,5 млн долларов в год;

3. Артемий ПанаринРейнджерс») – 11,6642 млн долларов в год;

4. Остон Мэттьюс («Торонто») – 11,64 млн долларов в год;

5. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») – 11,5 млн долларов в год;

6. Давид Пастрняк («Бостон») – 11,25 млн долларов в год.

2 комментария

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al77
Как показывает дедлайн - пофиг. оставляешь под кепкой 3 мульта - кого то меняешь и хватаешь двух звезд с удержанием и вуаля...
Если бы кто то захотел - то мог бы пятерку так собрать)
вон у Баффало под кепкой в этом году 20 мультов было - меняй не хочу)
+3
0
+3
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Filimon4ik
Пастрняк - элитный игрок. Так что все по делу.
+4
0
+4
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