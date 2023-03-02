Контракт Пастрняка на 11,25 млн в год – шестой по величине в НХЛ. Панарин – в тройке
Контракт Давида Пастрняка занял шестое место по своей стоимости в НХЛ.
26-летний чешский нападающий договорился о новом восьмилетнем соглашении с «Бостоном» со средней зарплатой 11,25 миллиона долларов в год. Договор вступит в силу со следующего сезона.
Положение игроков в списке самых дорогостоящих контрактов выглядит следующим образом:
1. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 12,6 млн долларов в год;
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 12,5 млн долларов в год;
3. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 11,6642 млн долларов в год;
4. Остон Мэттьюс («Торонто») – 11,64 млн долларов в год;
5. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») – 11,5 млн долларов в год;
6. Давид Пастрняк («Бостон») – 11,25 млн долларов в год.
Если бы кто то захотел - то мог бы пятерку так собрать)
вон у Баффало под кепкой в этом году 20 мультов было - меняй не хочу)