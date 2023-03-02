Контракт Пастрняка на 11,25 млн в год – шестой по величине в НХЛ. Панарин – в тройке

Контракт Давида Пастрняка занял шестое место по своей стоимости в .

26-летний чешский нападающий договорился о новом восьмилетнем соглашении с « » со средней зарплатой 11,25 миллиона долларов в год. Договор вступит в силу со следующего сезона.

Положение игроков в списке самых дорогостоящих контрактов выглядит следующим образом:

1. (« ») – 12,6 млн долларов в год;

2. (« ») – 12,5 млн долларов в год;

3. (« ») – 11,6642 млн долларов в год;

4. ( ) – 11,64 млн долларов в год;

5. ( ) – 11,5 млн долларов в год;

6. Давид Пастрняк («Бостон») – 11,25 млн долларов в год.