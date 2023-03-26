Макэвой о Томпсоне: «Тейдж был в 5-м звене в команде до 18 лет. Это смешно, потому что сейчас все такие: «Ничего себе, этот парень один из лучших в НХЛ»

поделился мнением о прогрессе в игре форварда « » .

«Томмер – это единорог. Я, как и все остальные, сразу поняли, что он действительно особенный игрок.

Для его габаритов у него были невероятные руки, бросок, и это было видно, когда Тейджу было 17 лет.

Ему просто потребовалось некоторое время. Он поздно расцвел. Тейдж был игроком пятого звена в нашей команде до 18 лет.

Знаю, это смешно, потому что сейчас все такие: «Ничего себе, этот парень один из лучших хоккеистов в ».

Возможно, на юниорском чемпионате мира [в 2015 году] он сыграл всего пять минут в общей сложности. Он принял это как чемпион и был ценной частью команды», – сказал защитник « ».

Томпсон и Макэвой вместе выступали сборную США до 18 лет.

Нападающий «Сэйбрс» набрал 89 (44+45) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне.