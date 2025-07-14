Андреофф подписал с «Цюрихом» контракт на 2 года. У форварда 49+28 в 130 играх за «Сибирь» в регулярках КХЛ за 2 сезона
Энди Андреофф стал игроком «Цюриха» после ухода из «Сибири».
Швейцарский клуб объявил о заключении контракта с 34-летним канадским форвардом сроком на 2 года.
В прошедшем сезоне Энди Андреофф выступал за «Сибирь», клуб не продлил с ним контракт. На счету форварда 38 (22+16) очков при полезности «минус 16» в 64 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
За 2 сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ канадец набрал 77 (49+28) очков в 130 играх в регулярках и добавил 4 (2+2) балла в 7 играх в плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Цюриха»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости