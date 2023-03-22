Где смотреть Локомотив – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 27 марта

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В понедельник, 27 марта, сыграют Локомотив и ЦСКА в шестом матче полуфинала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.

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Во сколько играют Локомотив – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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