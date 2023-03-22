В понедельник, 27 марта, сыграют Локомотив и ЦСКА в шестом матче полуфинала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.

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Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – ЦСКА

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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