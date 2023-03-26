«Нью-Джерси» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и 2-й раз за последние 11 сезонов.

Сегодня «Девилс» победили «Оттаву» (5:3) в матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством набрала 100 очков в 73 матчах и занимает текущее 2-е место в Столичном дивизионе.

После выхода в финал Кубка Стэнли в 2012 году клуб только раз вышел в плей-офф (в 2018-м) и не выиграл ни одной кубковой серии.

«Нью-Джерси» – мегапример успешной перестройки: собрали на драфтах новое ядро атаки, набрали защиту на обменах – и полетели