«Нью-Джерси» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и 2-й раз за последние 11 сезонов

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли Линди Рафф НХЛ Хоккей

«Нью-Джерси» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и 2-й раз за последние 11 сезонов.

Сегодня «Девилс» победили «Оттаву» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Линди Раффа набрала 100 очков в 73 матчах и занимает текущее 2-е место в Столичном дивизионе. 

После выхода в финал Кубка Стэнли в 2012 году клуб только раз вышел в плей-офф (в 2018-м) и не выиграл ни одной кубковой серии. 

«Нью-Джерси» – мегапример успешной перестройки: собрали на драфтах новое ядро атаки, набрали защиту на обменах – и полетели

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий