Келлер набрал очки в 11-м матче подряд и повторил рекорд «Аризоны». У него 10+10 на отрезке

Теги Аризона Шейн Доун Джереми Реник НХЛ рекорды Клейтон Келлер Хоккей

Клейтон Келлер набрал очки в 11-м матче подряд и повторил рекорд «Аризоны».

24-летний нападающий забросил единственную шайбу «Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:3). 

Американец повторил рекорд «Аризоны» (без учета достижений старого «Виннипега») по продолжительности результативной серии. Он набрал 20 (10+10) очков на отрезке в 11 матчей. 

Ранее серии из 11 матчей подряд с очками за «Койотис» выдавали Джереми Реник (1999/00, 9+12) и Шейн Доун (2007/08, 6+9). 

В текущем сезоне у Келлера 79 (35+44) очков в 73 играх. Он обновил личные рекорды по всем показателям результативности. 

5 комментариев

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Misson
Ответ Misson
Зачем? Интереснее ведь быть участником создания новой сильной команды и стать лицом франшизы. У Аризоны отличный набор молодых проспектов - только на последних драфтах они взяли Кули, Гюнтера, Гики, это всё проспекты из топ-10, топ-12 драфтов. Еще у них куча проспектов 2,3,4 - раундов, из которых тоже кто-то выстрелит (как это сделали Ахо, Кучеров, Пойнт, Палат и другие, а Панарин вообще не выбирался на драфте). Если их правильно развивать, продолжать выбирать талантливых проспектов на драфте (у Аризоны и пиков много в результате обменов Чикрана, Гостисбера, приема тяжелых контрактов Ворачека и др.), а также дополнять своих молодых игроков опытными игроками с рынка свободных агентов, то за 3 года можно собрать очень приличную команду, тем более, что Западная конференция переживает турбулентность - половина клубов там находятся в разной стадии перестройки, только в ходе этого сезона в перестройку ушли недавний чемпион Сент-Луис и очень крепкий Нэшвилл. Келлер может стать лидером и капитаном молодой и сильной банды в Аризоне.
Даже с тем составом, который есть в этом сезоне, Аризона в последние 1-1,5 месяца показывает конкурентный хоккей и приличные результаты. Т.е. команда не безнадежна, уже сложилось ядро, которое можно усиливать, дополнять. Я совсем не удивлюсь, если в следующем сезоне или через сезон Аризона уже начнет претендовать на попадание в плей-офф.
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йозе марино
желаю ему выбраться из этого болота, спортс вы ему хоть фотку в профиле норм поставьте, ему и так непросто))
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Misson
Ответ Камиль Мухаметшин
ему надо валить оттуда а то затухнет там...
Зачем? Интереснее ведь быть участником создания новой сильной команды и стать лицом франшизы. У Аризоны отличный набор молодых проспектов - только на последних драфтах они взяли Кули, Гюнтера, Гики, это всё проспекты из топ-10, топ-12 драфтов. Еще у них куча проспектов 2,3,4 - раундов, из которых тоже кто-то выстрелит (как это сделали Ахо, Кучеров, Пойнт, Палат и другие, а Панарин вообще не выбирался на драфте). Если их правильно развивать, продолжать выбирать талантливых проспектов на драфте (у Аризоны и пиков много в результате обменов Чикрана, Гостисбера, приема тяжелых контрактов Ворачека и др.), а также дополнять своих молодых игроков опытными игроками с рынка свободных агентов, то за 3 года можно собрать очень приличную команду, тем более, что Западная конференция переживает турбулентность - половина клубов там находятся в разной стадии перестройки, только в ходе этого сезона в перестройку ушли недавний чемпион Сент-Луис и очень крепкий Нэшвилл. Келлер может стать лидером и капитаном молодой и сильной банды в Аризоне.
+4
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Maxim Shumov
Добротный игрок уже столько лет играет в ХК Сочи.
Перед дедлайном наверное молился, чтобы его тоже за какой-нибудь второй раунд слили))
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Камиль Мухаметшин
ему надо валить оттуда а то затухнет там...
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