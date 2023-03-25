Келлер набрал очки в 11-м матче подряд и повторил рекорд «Аризоны». У него 10+10 на отрезке

набрал очки в 11-м матче подряд и повторил рекорд «Аризоны».

24-летний нападающий забросил единственную шайбу «Койотис» в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (1:3).

Американец повторил рекорд «Аризоны» (без учета достижений старого «Виннипега») по продолжительности результативной серии. Он набрал 20 (10+10) очков на отрезке в 11 матчей.

Ранее серии из 11 матчей подряд с очками за «Койотис» выдавали (1999/00, 9+12) и (2007/08, 6+9).

В текущем сезоне у Келлера 79 (35+44) очков в 73 играх. Он обновил личные рекорды по всем показателям результативности.