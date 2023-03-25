Келлер набрал очки в 11-м матче подряд и повторил рекорд «Аризоны». У него 10+10 на отрезке
Клейтон Келлер набрал очки в 11-м матче подряд и повторил рекорд «Аризоны».
24-летний нападающий забросил единственную шайбу «Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:3).
Американец повторил рекорд «Аризоны» (без учета достижений старого «Виннипега») по продолжительности результативной серии. Он набрал 20 (10+10) очков на отрезке в 11 матчей.
Ранее серии из 11 матчей подряд с очками за «Койотис» выдавали Джереми Реник (1999/00, 9+12) и Шейн Доун (2007/08, 6+9).
В текущем сезоне у Келлера 79 (35+44) очков в 73 играх. Он обновил личные рекорды по всем показателям результативности.
Перед дедлайном наверное молился, чтобы его тоже за какой-нибудь второй раунд слили))