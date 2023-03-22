52,3% игроков НХЛ выбрали бы Василевского в свою команду для победы в одном матче. У Шестеркина 4,8% голосов, у Сорокина – 3,2%

Хоккеисты НХЛ хотели бы взять Андрея Василевского в свою команду.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и задала респондентам следующий вопрос: «Если бы вам нужно победить в одном матче, то какого вратаря вы бы хотели иметь в своей команде?».

Первой место в этой категории занял голкипер « » , получивший 52,3% голосов (314 проголосовавших человек).

На второй строчке расположился вратарь « » – за него проголосовали 4,8% опрошенных.

Третьим стал голкипер «Миннесоты» , за которого свой голоса отдали 4,0%.

Четвертом место занял вратарь « » (3,5%), пятое – голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (3,2%).

Всего в опросе приняли участие 600 человек.