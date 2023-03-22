52,3% игроков НХЛ выбрали бы Василевского в свою команду для победы в одном матче. У Шестеркина 4,8% голосов, у Сорокина – 3,2%
Хоккеисты НХЛ хотели бы взять Андрея Василевского в свою команду.
Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и задала респондентам следующий вопрос: «Если бы вам нужно победить в одном матче, то какого вратаря вы бы хотели иметь в своей команде?».
Первой место в этой категории занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский, получивший 52,3% голосов (314 проголосовавших человек).
На второй строчке расположился вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин – за него проголосовали 4,8% опрошенных.
Третьим стал голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери, за которого свой голоса отдали 4,0%.
Четвертом место занял вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (3,5%), пятое – голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (3,2%).
Всего в опросе приняли участие 600 человек.
слежу за нич с мчм 2012 и не понимаю почему в салавате играл какой-то фин занюханный, а Васю мариновали, уже в те годы был виден класс.
Признание Васи от своих же
Все понимают, что неудачная игра Тампы в этом сезоне не отменяет его класса
На заметочку- будущий обладатель Везины этого сезона Улльмарк если и есть , то его назвали единицы
Вот он главное признание.
Вася лучший
Вполне допускаю, что в плей офф Вася начнет тащить👍