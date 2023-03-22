52,3% игроков НХЛ выбрали бы Василевского в свою команду для победы в одном матче. У Шестеркина 4,8% голосов, у Сорокина – 3,2%

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Андрей Василевский Виннипег Игорь Шестеркин Коннор Хеллибак Хоккей

Хоккеисты НХЛ хотели бы взять Андрея Василевского в свою команду.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и задала респондентам следующий вопрос: «Если бы вам нужно победить в одном матче, то какого вратаря вы бы хотели иметь в своей команде?».

Первой место в этой категории занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский, получивший 52,3% голосов (314 проголосовавших человек).

На второй строчке расположился вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин – за него проголосовали 4,8% опрошенных.

Третьим стал голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери, за которого свой голоса отдали 4,0%.

Четвертом место занял вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (3,5%), пятое – голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (3,2%).

Всего в опросе приняли участие 600 человек.

12 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ульмарка при этом почти никто не назвал
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upuckuH
этот чел делает разницу.
слежу за нич с мчм 2012 и не понимаю почему в салавате играл какой-то фин занюханный, а Васю мариновали, уже в те годы был виден класс.
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nnp165
Такое признание со стороны коллег дорогого стоит.
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Алексей Григорьев
Ответ Дима Миронов
а где Прайс?
На пенсии.
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Дима Миронов
а где Прайс?
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Aleksandr
Вася, не сбавляй темп и иди к рекордам Бродо и Руа!
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melmi
Вот это цифры
Признание Васи от своих же
Все понимают, что неудачная игра Тампы в этом сезоне не отменяет его класса
На заметочку- будущий обладатель Везины этого сезона Улльмарк если и есть , то его назвали единицы
+5
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+4
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Антон Никитин
Ответ tibalt
Странно что Грубауэра нет, да и Василевский по нынешнему сезону уже не тот, но репутация есть репутация
Грубауэр, который второй сезон меньше 90% отраженных имеет, и один из худших вратарей лиги по продвинутой статистике? Мы об этом Грубауэре говорим?
+7
-2
+5
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dudkinrs82
С ума сойти какой разрыв!
Вот он главное признание.
Вася лучший
+15
-3
+12
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frol92
Это, кстати, очень серьёзный показатель уровня игрока.
Вполне допускаю, что в плей офф Вася начнет тащить👍
+13
-3
+10
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Владимир Маньков
Ответ tibalt
Странно что Грубауэра нет, да и Василевский по нынешнему сезону уже не тот, но репутация есть репутация
Василевский в регулярке никогда не блистал. Кубковый боец.
+2
-1
+1
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tibalt
Странно что Грубауэра нет, да и Василевский по нынешнему сезону уже не тот, но репутация есть репутация
0
-7
-7
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