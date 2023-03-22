Плотников о 2:6 от «Локомотива»: «Не хватило гола, а дальше пошли удаления, которые поломали игру ЦСКА»
Сергей Плотников оценил поражение ЦСКА от «Локомотива» (2:6, 1-2).
Команды провели третий матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
— Игра давалась, создали много моментов. Свои шансы не реализовали, а «Локомотив» свои забил, поэтому такой счет.
— Что не получилось в реализации? С первых минут ЦСКА давил…
— Не хватило одного гола, а дальше уже пошли удаления, которые поломали нашу игру.
— В третьем периоде были вновь шансы перевернуть игру. Что пошло не так?
— Повторюсь: было много удалений, и от упущенных своих моментов, как снежный ком, все покатилось. Пропустили еще одну – и вот так все получилось.
— Не так много времени. Над чем делать акцент перед следующей игрой?
— Это уже, наверное, не моя прерогатива. У нас тренерский штаб решит, что мы будем исправлять и добавлять, – сказал форвард ЦСКА.
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