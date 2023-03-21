Федоров о том, что Брюквин толкнул Марченко на борт: «Игрок подставился под жесткий удар, не делая это специально»
Сергей Федоров оценил силовой прием Владимира Брюквина против Алексея Марченко.
ЦСКА проиграл «Локомотиву» (2:6, 2-1 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
В конце второго периода нападающий московской команды Владимир Брюквин толкнул на борт Алексея Марченко. Арбитры удалили хоккеиста ЦСКА на две минуты.
– Как оцените эпизод в конце второго периода с участием Брюквина и Марченко?
– Просто, так понимаю, Алексей начал поворачивать против течения, руки были внизу, удар получился жестким, но обычно в такой ситуации игрок должен уходить за ворота.
Это очень опасный и сложный прием, что показало это столкновение.
Можно применить такой термин, что игрок, не делая это специально, подставился под такой жесткий удар, – сказал главный тренер ЦСКА.
Комментарии