Федоров о том, что Брюквин толкнул Марченко на борт: «Игрок подставился под жесткий удар, не делая это специально»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров видео КХЛ Кубок Гагарина Алексей Марченко Владимир Брюквин Хоккей

Сергей Федоров оценил силовой прием Владимира Брюквина против Алексея Марченко.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (2:6, 2-1 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

В конце второго периода нападающий московской команды Владимир Брюквин толкнул на борт Алексея Марченко. Арбитры удалили хоккеиста ЦСКА на две минуты.

– Как оцените эпизод в конце второго периода с участием Брюквина и Марченко?

– Просто, так понимаю, Алексей начал поворачивать против течения, руки были внизу, удар получился жестким, но обычно в такой ситуации игрок должен уходить за ворота.

Это очень опасный и сложный прием, что показало это столкновение.

Можно применить такой термин, что игрок, не делая это специально, подставился под такой жесткий удар, – сказал главный тренер ЦСКА.

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