Федоров о том, что Брюквин толкнул Марченко на борт: «Игрок подставился под жесткий удар, не делая это специально»

оценил силовой прием против Алексея Марченко.

ЦСКА проиграл « » (2:6, 2-1 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

В конце второго периода нападающий московской команды Владимир Брюквин толкнул на борт . Арбитры удалили хоккеиста на две минуты.

– Как оцените эпизод в конце второго периода с участием Брюквина и Марченко?

– Просто, так понимаю, Алексей начал поворачивать против течения, руки были внизу, удар получился жестким, но обычно в такой ситуации игрок должен уходить за ворота.

Это очень опасный и сложный прием, что показало это столкновение.

Можно применить такой термин, что игрок, не делая это специально, подставился под такой жесткий удар, – сказал главный тренер ЦСКА.