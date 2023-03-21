Никитин о 6:2 c ЦСКА: «Локомотив» почувствовал, что можно обыгрывать соперника и нужно это делать»

поделился мыслями о победе над .

« » обыграл московскую команду (6:2, 1-2 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Думаю, парни почувствовали, что можно обыгрывать соперника и нужно это делать.

Огромное спасибо болельщикам за поддержку, помогли! Но это только одна игра. Счет 1-2, готовимся к следующему матчу.

– Большое количество блокированных бросков – один из ключей к победе?

– Думаю, сегодня много ключей к победе. Блокированные броски важны, помощь Дане (Даниилу Исаеву). Также самоотверженность ребят передается на лавку.

– стал козырем?

– Для нападающего, конечно, это как допинг. Сегодня командная победа.

Ваня был на острие атак, ребята многое делали. Без голов тяжело выигрывать. Рады за Ваню, что он помог команде в этом плане.

– Что по игре важнее: игра на пятачке или реализация большинства?

– Нам нужно было выиграть. Просто рады победе.

– Можете сказать, что с Георгием Ивановым?

– Надеемся, что все будет нормально. Игровой момент, это плей-офф. Здесь все по-мужски, – сказал главный тренер «Локомотива».