Никитин о 6:2 c ЦСКА: «Локомотив» почувствовал, что можно обыгрывать соперника и нужно это делать»
Игорь Никитин поделился мыслями о победе над ЦСКА.
«Локомотив» обыграл московскую команду (6:2, 1-2 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Думаю, парни почувствовали, что можно обыгрывать соперника и нужно это делать.
Огромное спасибо болельщикам за поддержку, помогли! Но это только одна игра. Счет 1-2, готовимся к следующему матчу.
– Большое количество блокированных бросков – один из ключей к победе?
– Думаю, сегодня много ключей к победе. Блокированные броски важны, помощь Дане (Даниилу Исаеву). Также самоотверженность ребят передается на лавку.
– Иван Чехович стал козырем?
– Для нападающего, конечно, это как допинг. Сегодня командная победа.
Ваня был на острие атак, ребята многое делали. Без голов тяжело выигрывать. Рады за Ваню, что он помог команде в этом плане.
– Что по игре важнее: игра на пятачке или реализация большинства?
– Нам нужно было выиграть. Просто рады победе.
– Можете сказать, что с Георгием Ивановым?
– Надеемся, что все будет нормально. Игровой момент, это плей-офф. Здесь все по-мужски, – сказал главный тренер «Локомотива».
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