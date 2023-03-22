«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром до 2027 года

« » продлил контракт с главным тренером до 2027 года.

С 51-летним специалистом подписано новое 3-летнее соглашение, которое вступит в силу после завершения сезона-2023/24.

Беднар возглавил «Эвеланш» перед стартом сезона-2016/17 после решения Патрика Руа уйти в отставку. В 2022 году тренер выиграл с клубом Кубок Стэнли.

В январе этого года он установил новый рекорд франшизы по числу побед в матчах регулярных чемпионатов.