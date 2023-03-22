«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром до 2027 года

Теги Колорадо НХЛ Джаред Беднар Хоккей

«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Джаредом Беднаром до 2027 года.

С 51-летним специалистом подписано новое 3-летнее соглашение, которое вступит в силу после завершения сезона-2023/24. 

Беднар возглавил «Эвеланш» перед стартом сезона-2016/17 после решения Патрика Руа уйти в отставку. В 2022 году тренер выиграл с клубом Кубок Стэнли. 

В январе этого года он установил новый рекорд франшизы по числу побед в матчах регулярных чемпионатов. 

1 комментарий

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Young Anton
верное решение. Колорадо с ним до 2027 ещё один кубок точно поднимет. надеюсь в этом сезоне
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