Форвард «Локомотива» Чехович сделал первый хет-трик в плей-офф КХЛ – в матче с ЦСКА

Нападающий « » оформил хет-трик в матче с ЦСКА.

Команды проводят третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина.

Форвард ярославской команды забросил три шайбы в ворота соперника, дважды отличившись в первом периоде, а также забив еще один гол во втором отрезке игры.

Это второй хет-трик Чеховича в лиге и первый – в рамках розыгрыша Кубка Гагарина.

Иван проводит четвертый матч в текущем плей-офф, сегодняшние три шайбы стали его первыми набранными очками в этом Кубке Гагарина.