Форвард «Локомотива» Чехович сделал первый хет-трик в плей-офф КХЛ – в матче с ЦСКА
Нападающий «Локомотива» Иван Чехович оформил хет-трик в матче с ЦСКА.
Команды проводят третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина.
Форвард ярославской команды забросил три шайбы в ворота соперника, дважды отличившись в первом периоде, а также забив еще один гол во втором отрезке игры.
Это второй хет-трик Чеховича в лиге и первый – в рамках розыгрыша Кубка Гагарина.
Иван проводит четвертый матч в текущем плей-офф, сегодняшние три шайбы стали его первыми набранными очками в этом Кубке Гагарина.
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