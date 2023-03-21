Форвард «Локомотива» Чехович сделал первый хет-трик в плей-офф КХЛ – в матче с ЦСКА

Теги ЦСКА Локомотив видео КХЛ Кубок Гагарина Иван Чехович Хоккей

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович оформил хет-трик в матче с ЦСКА.

Команды проводят третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина.

Форвард ярославской команды забросил три шайбы в ворота соперника, дважды отличившись в первом периоде, а также забив еще один гол во втором отрезке игры.

Это второй хет-трик Чеховича в лиге и первый – в рамках розыгрыша Кубка Гагарина.

Иван проводит четвертый матч в текущем плей-офф, сегодняшние три шайбы стали его первыми набранными очками в этом Кубке Гагарина.

5 комментариев

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Aleks01
Днищенская операторакая работа, ну покажи ты как кепки на лед летят, как болельщики радуются… прав Ларионов, во всем прав, далеко нам ещё..
+2
0
+2
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Ilya Ilin
Ответ Владимир Рыбаков
оборонительный хоккей
Да да, 5 шайб от своих ворот 🤣
+2
0
+2
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Владимир Рыбаков
оборонительный хоккей
0
0
0
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Сергей Жарковский
Локомотив первый хет-трик в этом плейоф!
+2
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Сергей Сурков
Поздравляем!!!!
+3
0
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