Форварды «Металлурга» Голдобин и Лайпсик забили по 2 гола в 10 матчах плей-офф, Майе – 1. В серии с «Авангардом» они не забивали
Нападающий «Металлурга» Филипп Майе забил один гол в 10 матчах плей-офф КХЛ.
Магнитогорцы проиграли «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Майе записал на свой счет 6 (1+5) очков в 10 играх плей-офф.
Партнеры Майе по звену – Николай Голдобин и Брендан Лайпсик – забросили по две шайбы в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
В серии с «Авангардом» нападающие не забросили ни одной шайбы.
В общей сложности Голдобин набрал 2 (2+0) очка, Лайпсик – 10 (2+8) баллов.
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