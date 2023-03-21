Форварды «Металлурга» Голдобин и Лайпсик забили по 2 гола в 10 матчах плей-офф, Майе – 1. В серии с «Авангардом» они не забивали

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Николай Голдобин Брендан Лайпсик Филипп Майе Хоккей

Нападающий «Металлурга» Филипп Майе забил один гол в 10 матчах плей-офф КХЛ.

Магнитогорцы проиграли «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Майе записал на свой счет 6 (1+5) очков в 10 играх плей-офф.

Партнеры Майе по звену – Николай Голдобин и Брендан Лайпсик – забросили по две шайбы в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

В серии с «Авангардом» нападающие не забросили ни одной шайбы.

В общей сложности Голдобин набрал 2 (2+0) очка, Лайпсик – 10 (2+8) баллов.

4 комментария

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Angelgirl
И не стоит начинать! На Мальдивы и Эмираты!
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Игорь Климов
Честно говоря вообще не вижу за счёт чего Магнитка хочет выиграть эту серию у Авангарда.
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Антон Фёдоров
Отлично, им больше и не надо. Авангард вперёд.
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саша константинов
пусть так и будет впредь
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