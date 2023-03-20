Беттмэн о формате Кубка Стэнли: «Очень хорошо работает то, что есть сейчас. Не собираемся вносить изменения»

Теги Кубок Стэнли Гэри Беттмэн НХЛ Хоккей

Комиссионер НХЛ не считает необходимым менять формат проведения Кубка Стэнли.

С 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде Кубка Стэнли с восьмой, вторая – с седьмой и так далее.

С 2013 года была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

«Мы считаем, и я думаю, что генеральные менеджеры согласны с этим: то, что сейчас у нас есть, работает очень хорошо.

Знаю, что некоторые люди могут предпочитать сделать что-то по-другому. Но текущий формат работает хорошо. Мы не собираемся вносить какие-либо изменения», – сказал Гэри Беттмэн.

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5 комментариев

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Under
Ответ Неоновый Демон
Честно сказать все эти изменения уродуют игру . Мне 30 и я до сих пор не привыкну,что в футболе уже 5 замен , что в нхл теперь такой бред с жеребьёвкой .
к трём очкам за победу в футболе успели хоть привыкнуть?
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maxoc
А пары Тампа-Торонто или до этого Бостон-Торонто - которые несколько лет подряд в первом раунде играют - это разве нормально?
+1
0
+1
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Антон
Ответ dem
Объективнее было все таки 1ая с 8ой и так далее.
Я до сих пор так и прикидываю, когда на таблицу конференций смотрю. Так и не смог выучить.
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Неоновый Демон
Честно сказать все эти изменения уродуют игру . Мне 30 и я до сих пор не привыкну,что в футболе уже 5 замен , что в нхл теперь такой бред с жеребьёвкой .
0
-1
-1
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dem
Объективнее было все таки 1ая с 8ой и так далее.
+5
0
+5
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