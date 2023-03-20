Беттмэн о формате Кубка Стэнли: «Очень хорошо работает то, что есть сейчас. Не собираемся вносить изменения»
Комиссионер НХЛ не считает необходимым менять формат проведения Кубка Стэнли.
С 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде Кубка Стэнли с восьмой, вторая – с седьмой и так далее.
С 2013 года была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.
«Мы считаем, и я думаю, что генеральные менеджеры согласны с этим: то, что сейчас у нас есть, работает очень хорошо.
Знаю, что некоторые люди могут предпочитать сделать что-то по-другому. Но текущий формат работает хорошо. Мы не собираемся вносить какие-либо изменения», – сказал Гэри Беттмэн.
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