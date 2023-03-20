Кручинин о 0:4 со СКА: «Некоторые моменты не поддаются объяснению. Ягр однажды сказал: «Если шайба не идет в ворота, значит, не идет»

Теги СКА Торпедо Яромир Ягр КХЛ Кубок Гагарина Алексей Кручинин Кирилл Воронин Сергей Гончарук Хоккей

Алексей Кручинин высказался о поражении от СКА со счетом 0:4.

– На первый период мы вышли робкими. Не знаю, чего мы испугались – толпы, трибун. На выезде играли абсолютно в другом ключе.

Пропустили две шайбы, во втором и третьем пытались что‑то исправить, натыкались на контратаки, в итоге 0:4.

– Создали гигантское количество моментов во втором периоде, но не реализовали. Это можно исправить?

– Думаю, это психология. Бывают разные моменты, не получается бросок. Но вы сами видели: некоторые моменты не поддаются объяснению.

Во втором периоде Кирилл Воронин с центра промахивается по пустым воротам, Сережа Гончарук разве разучился бросать?

Ягр однажды сказал: «Если шайба не идет в ворота, значит, не идет». Сегодня он так и не нашла туда путь, что бы мы ни делали.

– В какой степени игра вратаря СКА повлияла?

– Он поймал игру, сделал пару хороших сэйвов, оставался горячим. Здесь больше дело в нас, чем во вратаре и другой команде. Это тяжело.

– Четвертый матч, отступать некуда. Это может расслабить игроков?

– Мы и так играем как умеем. Создаем достаточное количество моментов, чтобы играть на равных.

Игры в Питере показали, что можем забивать много голов, но 0-3 в серии. В плей‑офф главное – выиграть последнюю игру. Теперь для нас каждый матч – последний, – сказал нападающий «Торпедо».

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1 комментарий

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Ротор-Волгоград
Да ладно. Через год попробуете. Только усиление надо, особенно в защите. Такой проходной двор делать нельзя.
+3
0
+3
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