Кручинин о 0:4 со СКА: «Некоторые моменты не поддаются объяснению. Ягр однажды сказал: «Если шайба не идет в ворота, значит, не идет»

высказался о поражении от СКА со счетом 0:4.

– На первый период мы вышли робкими. Не знаю, чего мы испугались – толпы, трибун. На выезде играли абсолютно в другом ключе.

Пропустили две шайбы, во втором и третьем пытались что‑то исправить, натыкались на контратаки, в итоге 0:4.

– Создали гигантское количество моментов во втором периоде, но не реализовали. Это можно исправить?

– Думаю, это психология. Бывают разные моменты, не получается бросок. Но вы сами видели: некоторые моменты не поддаются объяснению.

Во втором периоде с центра промахивается по пустым воротам, Сережа Гончарук разве разучился бросать?

Ягр однажды сказал: «Если шайба не идет в ворота, значит, не идет». Сегодня он так и не нашла туда путь, что бы мы ни делали.

– В какой степени игра вратаря повлияла?

– Он поймал игру, сделал пару хороших сэйвов, оставался горячим. Здесь больше дело в нас, чем во вратаре и другой команде. Это тяжело.

– Четвертый матч, отступать некуда. Это может расслабить игроков?

– Мы и так играем как умеем. Создаем достаточное количество моментов, чтобы играть на равных.

Игры в Питере показали, что можем забивать много голов, но 0-3 в серии. В плей‑офф главное – выиграть последнюю игру. Теперь для нас каждый матч – последний, – сказал нападающий « ».