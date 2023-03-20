Матвей Мичков: «Моя мечта – однажды сыграть в НХЛ. Бедард – отличный игрок, но я не зацикливаюсь на сравнении стилей»

назвал своей мечтой однажды сыграть в .

«Моя мечта – однажды сыграть в НХЛ. Но пока что дома я буду продолжать работать над своей игрой и развиваться как хоккеист.

Считаю себя атакующим игроком, плеймейкером с хорошим броском.

Я не слишком зацикливаюсь на сравнении или противопоставлении стилей, но – отличный игрок, с которым мне нравилось соревноваться.

Слышал, что у Бедарда был невероятный турнир [МЧМ-2023]. Как я уже сказал, он отличный игрок.

Мне нравится смотреть игры НХЛ, но у меня нет любимого игрока. Нравится наблюдать за лучшими игроками лиги.

Их мастерство, скорость и быстрота принятия решений поражают. И я всегда смотрю, есть ли элемент из их набора навыков, который я мог бы добавить в свою игру», – сказал 18-летний нападающий.