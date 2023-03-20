Матвей Мичков: «Моя мечта – однажды сыграть в НХЛ. Бедард – отличный игрок, но я не зацикливаюсь на сравнении стилей»

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Хоккей

Матвей Мичков назвал своей мечтой однажды сыграть в НХЛ.

«Моя мечта – однажды сыграть в НХЛ. Но пока что дома я буду продолжать работать над своей игрой и развиваться как хоккеист.

Считаю себя атакующим игроком, плеймейкером с хорошим броском.

Я не слишком зацикливаюсь на сравнении или противопоставлении стилей, но Коннор Бедард – отличный игрок, с которым мне нравилось соревноваться.

Слышал, что у Бедарда был невероятный турнир [МЧМ-2023]. Как я уже сказал, он отличный игрок.

Мне нравится смотреть игры НХЛ, но у меня нет любимого игрока. Нравится наблюдать за лучшими игроками лиги.

Их мастерство, скорость и быстрота принятия решений поражают. И я всегда смотрю, есть ли элемент из их набора навыков, который я мог бы добавить в свою игру», – сказал 18-летний нападающий.

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4 комментария

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Данил Подгорбунский
Ответ ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
На спортсе ничего не пишут про Андрея Свечникова, столько ему авансов раздали по юниорам, и потом просто все дружно о нем забыли. На уровень суперзвезды он пока так и не вышел, всех разочаровал
В Каролине он звезда и один из лидеров команды. Просто в Каролине нет какого-то ярко выраженного лидера, там весь топ-6 играет примерно одинаково и стабильно, также одинаково набирая очки
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
На спортсе ничего не пишут про Андрея Свечникова, столько ему авансов раздали по юниорам, и потом просто все дружно о нем забыли. На уровень суперзвезды он пока так и не вышел, всех разочаровал
Один из лидеров Каролины, но сейчас травма
+1
0
+1
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
На спортсе ничего не пишут про Андрея Свечникова, столько ему авансов раздали по юниорам, и потом просто все дружно о нем забыли.
На уровень суперзвезды он пока так и не вышел, всех разочаровал
0
-4
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Ротор-Волгоград
Потенциал, может провести карьеру не хуже Малкина. Главное, что бы всё сложилось удачно.
+3
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+1
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