Глава скаутского бюро НХЛ: «Мичков – один из элитных хоккеистов драфта. Есть потенциал стать одним из лучших игроков десятилетия»

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сочи Дэн Марр Матвей Мичков Коннор Бедард Хоккей

Дэн Марр высказался о перспективах 18-летнего Матвея Мичкова.

«Было непросто получить скаутские отчеты о российских игроках. Если оценивать строго действия на льду, то Мичков – один из элитных хоккеистов этого драфта.

У него есть потенциал стать одним из лучших хоккеистов этого десятилетия – как и Коннор Бедард. Мичков может воздействовать на игру и оказывать такое же влияние на результат, как и Бедард.

Мичков и Бедард – игроки с уникальными атакующими стилями. Когда такие игроки с шайбой, они предоставляют угрозу. За ними обоими интересно наблюдать.

На скаутских совещаниях вплоть до дня драфта будет обсуждаться то, когда Мичков будет выбран», – сказал директор центрального скаутского бюро НХЛ.

Мичков по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.

3 комментария

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psokol88
Ответ крок 58
Не разбалуйте там паренька… он и так с гонором уже
Да там и не таких приземляли )) так что за дисциплину я бы не переживал.
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крок 58
Не разбалуйте там паренька… он и так с гонором уже
+2
-1
+1
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encaro_one
Три месяца перед драфтом он вне льда, пониже такие риски опустят.
+3
-2
+1
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