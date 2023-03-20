Глава скаутского бюро НХЛ: «Мичков – один из элитных хоккеистов драфта. Есть потенциал стать одним из лучших игроков десятилетия»

Дэн Марр высказался о перспективах 18-летнего .

«Было непросто получить скаутские отчеты о российских игроках. Если оценивать строго действия на льду, то Мичков – один из элитных хоккеистов этого драфта.

У него есть потенциал стать одним из лучших хоккеистов этого десятилетия – как и . Мичков может воздействовать на игру и оказывать такое же влияние на результат, как и Бедард.

Мичков и Бедард – игроки с уникальными атакующими стилями. Когда такие игроки с шайбой, они предоставляют угрозу. За ними обоими интересно наблюдать.

На скаутских совещаниях вплоть до дня драфта будет обсуждаться то, когда Мичков будет выбран», – сказал директор центрального скаутского бюро .

Мичков по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.