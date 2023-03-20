Зибанежад, Макар и Сваймен – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 9 очков в 4 матчах

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер « » , одержавший две победы в двух матчах, не пропустив этих играх ни одной шайбы и отразив все 62 броска.

Второй звездой стал защитник « » , записавший на свой счет 9 (1+8) очков в четырех матчах.

Первой звездой признан нападающий « » , который набрал 9 (5+4) баллов в четырех играх.