Зибанежад, Макар и Сваймен – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 9 очков в 4 матчах
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой назван голкипер «Бостона» Джереми Сваймен, одержавший две победы в двух матчах, не пропустив этих играх ни одной шайбы и отразив все 62 броска.
Второй звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар, записавший на свой счет 9 (1+8) очков в четырех матчах.
Первой звездой признан нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который набрал 9 (5+4) баллов в четырех играх.
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