Зибанежад, Макар и Сваймен – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 9 очков в 4 матчах

Теги рейтинги Рейнджерс Бостон Колорадо НХЛ Мика Зибанежад Кэйл Макар Джереми Сваймен Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер «Бостона» Джереми Сваймен, одержавший две победы в двух матчах, не пропустив этих играх ни одной шайбы и отразив все 62 броска.

Второй звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар, записавший на свой счет 9 (1+8) очков в четырех матчах.

Первой звездой признан нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который набрал 9 (5+4) баллов в четырех играх.

2 комментария

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Максим Катебо
Зиба - лютый топарь! Из года в год абсолютно лучший центр одной из самых праймовых франшиз лиги. Мика - жги)
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Сергей Орлов
Зибанежад очень сильно играет.
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