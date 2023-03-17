Василевский и Шестеркин делят 2-е место в сезоне НХЛ по победам (31). Лидирует Улльмарк (33)
Андрей Василевский и Игорь Шестеркин делят 2-е место в сезоне НХЛ по победам (31).
Сегодня вратарь «Тампы» отразил 32 броска из 35 и выиграл серию буллитов в матче с «Нью-Джерси» (4:3 Б).
Вратарь «Рейнджерс» справился с 30 бросками из 32 в матче с «Питтсбургом» (4:2).
Россияне делят текущее 2-е место в сезоне НХЛ по числу побед (у обоих по 31). Лидирует Линус Улльмарк из «Бостона» (33).
Со статистикой Василевского подробнее можно ознакомиться здесь, Шестеркина – здесь.
Швед играет мало