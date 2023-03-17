Василевский и Шестеркин делят 2-е место в сезоне НХЛ по победам (31). Лидирует Улльмарк (33)

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Хоккей

Андрей Василевский и Игорь Шестеркин делят 2-е место в сезоне НХЛ по победам (31).

Сегодня вратарь «Тампы» отразил 32 броска из 35 и выиграл серию буллитов в матче с «Нью-Джерси» (4:3 Б). 

Вратарь «Рейнджерс» справился с 30 бросками из 32 в матче с «Питтсбургом» (4:2). 

Россияне делят текущее 2-е место в сезоне НХЛ по числу побед (у обоих по 31). Лидирует Линус Улльмарк из «Бостона» (33). 

Со статистикой Василевского подробнее можно ознакомиться здесь, Шестеркина – здесь

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3 комментария

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Кино Музыка
Если Шестеркин вернет себе прежнюю форму, это будет страшный сон для соперников.
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Пинающий Достоинства
Обгонят…
Швед играет мало
+3
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Тёма Тёма
Везина будет у Улльмарка, тут без вариантов. Не каждый же год нашим ребятам получать) Главное командную награду взять.
0
-4
-4
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