Василевский и Шестеркин делят 2-е место в сезоне НХЛ по победам (31). Лидирует Улльмарк (33)

и делят 2-е место в сезоне НХЛ по победам (31).

Сегодня вратарь « » отразил 32 броска из 35 и выиграл серию буллитов в матче с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

Вратарь « » справился с 30 бросками из 32 в матче с «Питтсбургом» (4:2).

Россияне делят текущее 2-е место в сезоне по числу побед (у обоих по 31). Лидирует Линус Улльмарк из «Бостона» (33).

Со статистикой Василевского подробнее можно ознакомиться здесь, Шестеркина – здесь.