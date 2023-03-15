Василевский – 11-й вратарь в истории НХЛ с 30+ победами в 6 сезонах подряд

– 11-й вратарь в истории НХЛ с 30+ победами в 6 сезонах подряд.

Вратарь « » одержал 30-ю победу в текущем регулярном чемпионате в игре с «Нью-Джерси» (4:1).

Он достиг такой отметки в 6-м сезоне подряд. Ранее в истории это удавалось только 10 вратарям.

Рекордная серия принадлежит (12 сезонов подряд с 30+ победами, «Нью-Джерси», 1995/96 – 2007/08). На втором месте идет (8 сезонов, «Монреаль» и «Колорадо», 1995/96 – 2002/03).

Серии из 7 сезонов выдавали Тони Эспозито («Чикаго», 1969/70 – 1975/76), Кен Драйден («Монреаль», 1971/72 – 1978/79), Миикка Кипрусофф («Калгари», 2005/06 – 2011/12), («Рейнджерс», 2005/06 – 2011/12), Райан Миллер («Баффало», 2005/06 – 2011/12), Роберто Луонго («Флорида», «Ванкувер», 2005/06 – 2011/12).

Из 6 – Жак Плант («Монреаль», 1954/55 – 1959/60) и Марти Турко («Даллас», 2002/03 – 2008/09).

За карьеру у Василевского стало 259 побед в 416 играх. Он вошел в топ-60 самых побеждающих вратарей в истории НХЛ, опередив Драйдена (258 в 397).