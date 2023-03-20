Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Коламбусом». У него 5 очков в 4 последних играх

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (7:2).

Всего в 7 играх текущего чемпионата на счету россиянина 5 (3+2) очков, при этом все они были набраны в последних 4 матчах.

За 14:32 в игре с «Блю Джекетс» (1:12 – в большинстве) у Дорофеева 2 броска в створ ворот, 2 хита, 2 блок-шота, полезность – «минус 1».