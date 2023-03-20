Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Коламбусом». У него 5 очков в 4 последних играх

Теги НХЛ Вегас Павел Дорофеев Хоккей

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (7:2).

Всего в 7 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 5 (3+2) очков, при этом все они были набраны в последних 4 матчах.

За 14:32 в игре с «Блю Джекетс» (1:12 – в большинстве) у Дорофеева 2 броска в створ ворот, 2 хита, 2 блок-шота, полезность – «минус 1».

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2 комментария

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ogent
Молодец Павел. Шикарный пас отдал на Кессела. А ещё больше радуют, что тренеры выпускают его в большинстве( да и гол он не плохой забил, причём в большинстве).Но ему главное закрепиться в основном составе.
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raspisanie77
Как радовались некоторые болелы магнитки, когда отдали "молодых и бестолковых", зато взяли Колю Прохоркина.
Сейчас ни Прохоркина, ни Дорофеева(который скоро в топ-6 контендера пропишется)
Павлу надо мясом обрасти, голова у него светлая.
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