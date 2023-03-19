Салливан о «Питтсбурге» после 0:6 от «Рейнджерс»: «Плей-офф для нас уже начался. Все по-прежнему зависит от нас»

Теги Питтсбург Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан заявил, что плей-офф для «Питтсбурга» уже начался. 

Главный тренер команды прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (0:6) в регулярном чемпионате НХЛ

«Плей-офф для нас уже начался – во всех смыслах. Мы чувствуем себя так, как будто играем в плей-офф. Сейчас у нас есть возможность закрепиться в зоне плей-офф. Мы пытаемся это сделать. 

Сегодня все пошло не по нашему сценарию. Но реальность такова, что ничего не изменилось. Все по-прежнему зависит от нас. Мы должны хорошо подготовиться к следующей игре и победить», – сказал Салливан. 

Сейчас клуб занимает 2-е место в зоне wild card Восточной конференции с 78 очками в 69 играх. К «Пингвинс» вплотную приблизилась «Флорида» с 77 очками в 69 играх. 

7 комментариев

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Суворов Антон
Ответ Pink Floyd1276
Ты о нашей команде не переживай, о своих подумай - Бостон еще никто не исключил из ваших потенциальных соперников.
Вы же вчера переживали о наших перспективах..

Я сегодня решил попереживать о ваших..

А о своих я думаю постоянно.. 4:1 вынесли Акул..

Схемы тренера Ламберта..
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Суворов Антон
Ответ VintDV
Кошки плюшевые. Какой Бостон. Теже Листья без стержня. Только слабее. Вот Айлы могут их помучить.
Нет_Нет.. Мы нацелились на Каролину..

Чувствую наш клиент..
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Pink Floyd1276
Ответ Суворов Антон
Ну вышли вы в плей-офф.. А там Бостон! Дальше что? В плане маркетинга понятно, два домашних матча принесут владельцам колосальный доход, плюс продаже джерси и горячих собак.. Но вылет в первом раунде (очередной).. Как это отразится на эмоциональном балансе команды? Плохо! Вот как это отразится! Поэтому дайте дорогу мотивированной Флориде! Есть такое предложение, что они смогут вынести Бостон.. Пингвины не смогут, а вот Флорида может попытаться..
Ты о нашей команде не переживай, о своих подумай - Бостон еще никто не исключил из ваших потенциальных соперников.
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VintDV
Ответ Суворов Антон
Ну вышли вы в плей-офф.. А там Бостон! Дальше что? В плане маркетинга понятно, два домашних матча принесут владельцам колосальный доход, плюс продаже джерси и горячих собак.. Но вылет в первом раунде (очередной).. Как это отразится на эмоциональном балансе команды? Плохо! Вот как это отразится! Поэтому дайте дорогу мотивированной Флориде! Есть такое предложение, что они смогут вынести Бостон.. Пингвины не смогут, а вот Флорида может попытаться..
Кошки плюшевые. Какой Бостон. Теже Листья без стержня. Только слабее. Вот Айлы могут их помучить.
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VintDV
Салли, весь сезон Большинство Питтов это позор какой то.
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Суворов Антон
Ну вышли вы в плей-офф..

А там Бостон! Дальше что?

В плане маркетинга понятно, два домашних матча принесут владельцам колосальный доход, плюс продаже джерси и горячих собак..

Но вылет в первом раунде (очередной).. Как это отразится на эмоциональном балансе команды? Плохо! Вот как это отразится!

Поэтому дайте дорогу мотивированной Флориде! Есть такое предложение, что они смогут вынести Бостон.. Пингвины не смогут, а вот Флорида может попытаться..
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Pink Floyd1276
Скорее всего закончился - спасибо за кубки, но пора тебе на выход - и засланного филадельфийского не забудь с собою взять.
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