Салливан о «Питтсбурге» после 0:6 от «Рейнджерс»: «Плей-офф для нас уже начался. Все по-прежнему зависит от нас»

заявил, что плей-офф для « » уже начался.

Главный тренер команды прокомментировал поражение от « » (0:6) в регулярном чемпионате .

«Плей-офф для нас уже начался – во всех смыслах. Мы чувствуем себя так, как будто играем в плей-офф. Сейчас у нас есть возможность закрепиться в зоне плей-офф. Мы пытаемся это сделать.

Сегодня все пошло не по нашему сценарию. Но реальность такова, что ничего не изменилось. Все по-прежнему зависит от нас. Мы должны хорошо подготовиться к следующей игре и победить», – сказал Салливан.

Сейчас клуб занимает 2-е место в зоне wild card Восточной конференции с 78 очками в 69 играх. К «Пингвинс» вплотную приблизилась «Флорида» с 77 очками в 69 играх.