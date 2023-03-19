Робертсон – 1-й игрок в истории «Далласа» (в Техасе) с 40+ шайбами в 2 сезонах
Джейсон Робертсон – 1-й игрок в техасской истории «Далласа» с 40 шайбами в 2 сезонах.
23-летний форвард «Старс» сделал дубль в матче с «Калгари» (6:5 ОТ) и достиг отметки 40 шайб во втором сезоне подряд.
Сейчас у него 41 гол в 70 играх (при 88 очках), в прошлом сезоне он забросил 41 шайбу в 74 играх (при 79 очках).
Робертсон – первый игрок в истории «Далласа» (после переезда франшизы в Техас), выдавший более одного сезона с 40+ шайбами.
В истории «Миннесоты Норт Старс» таких игроков было трое – Дино Сиссарелли (в общей сложности 4 сезона), Брайан Беллоуз (3) и Дэйв Ганье (2).
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