Робертсон – 1-й игрок в истории «Далласа» (в Техасе) с 40+ шайбами в 2 сезонах

– 1-й игрок в техасской истории « » с 40 шайбами в 2 сезонах.

23-летний форвард «Старс» сделал дубль в матче с «Калгари» (6:5 ОТ) и достиг отметки 40 шайб во втором сезоне подряд.

Сейчас у него 41 гол в 70 играх (при 88 очках), в прошлом сезоне он забросил 41 шайбу в 74 играх (при 79 очках).

Робертсон – первый игрок в истории «Далласа» (после переезда франшизы в Техас), выдавший более одного сезона с 40+ шайбами.

В истории «Миннесоты Норт Старс» таких игроков было трое – (в общей сложности 4 сезона), Брайан Беллоуз (3) и Дэйв Ганье (2).