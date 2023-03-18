Бучневич – 4-й игрок в истории «Сент-Луиса» с сериями из 11+ игр с очками в 2 сезонах подряд

Теги рейтинги Сент-Луис НХЛ Бретт Халл Адам Оутс Берни Федерко Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич набрал очки в 11-м матче подряд и вошел в историю «Сент-Луиса».

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2). 

Его текущая результативная серия составляет 11 матчей (7+12 на отрезке). В прошлом сезоне у россиянина была результативная серия из 12 игр. 

До него в истории «Сент-Луиса» серии из 11+ матчей с очками в двух или более сезонах подряд выдавали только Берни Федерко, Бретт Халл и Адам Оутс

1 комментарий

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gukmamop
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