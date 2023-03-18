Бучневич – 4-й игрок в истории «Сент-Луиса» с сериями из 11+ игр с очками в 2 сезонах подряд

набрал очки в 11-м матче подряд и вошел в историю «Сент-Луиса».

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (5:2).

Его текущая результативная серия составляет 11 матчей (7+12 на отрезке). В прошлом сезоне у россиянина была результативная серия из 12 игр.

До него в истории « » серии из 11+ матчей с очками в двух или более сезонах подряд выдавали только Берни Федерко, и .