Бучневич – 4-й игрок в истории «Сент-Луиса» с сериями из 11+ игр с очками в 2 сезонах подряд
Павел Бучневич набрал очки в 11-м матче подряд и вошел в историю «Сент-Луиса».
Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2).
Его текущая результативная серия составляет 11 матчей (7+12 на отрезке). В прошлом сезоне у россиянина была результативная серия из 12 игр.
До него в истории «Сент-Луиса» серии из 11+ матчей с очками в двух или более сезонах подряд выдавали только Берни Федерко, Бретт Халл и Адам Оутс.
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