Бучневич сделал пас на победный гол в матче с «Вашингтоном», набрав очки в 11-й игре подряд

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном» (5:2).

На 30-й минуте россиянин ассистировал Каспери Капанену, забросившему победную шайбу.

Бучневич продлил результативную серию (7+12) в чемпионате НХЛ до 11 игр.

Всего в 53 матчах сезона на его счету 62 (23+39) очка.

Сегодня за 18:59 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (1:01 – в большинстве, 3:32 – в меньшинстве) – у Бучневича 1 бросок в створ ворот, 1 хит, 41% выигранных вбрасываний, полезность – «0».

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