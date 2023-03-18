Бучневич сделал пас на победный гол в матче с «Вашингтоном», набрав очки в 11-й игре подряд

Форвард « » сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном» (5:2).

На 30-й минуте россиянин ассистировал Каспери Капанену, забросившему победную шайбу.

Бучневич продлил результативную серию (7+12) в чемпионате до 11 игр.

Всего в 53 матчах сезона на его счету 62 (23+39) очка.

Сегодня за 18:59 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (1:01 – в большинстве, 3:32 – в меньшинстве) – у Бучневича 1 бросок в створ ворот, 1 хит, 41% выигранных вбрасываний, полезность – «0».