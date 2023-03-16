Бучневич сделал 2-й хет-трик в НХЛ, продлив серию с очками до 10 матчей. У него 61 балл в 52 играх

Форвард « » забросил три шайбы в матче с «Миннесотой» (5:8) и был признан второй звездой.

Россиянин сделал первый хет-трик за «Блюз» и второй – за карьеру в чемпионатах (ранее в апреле 2021 года в составе «Рейнджерс»).

Также Бучневич продлил результативную серию (7+11) до 10 игр.

Сегодня за 21:48 (4:07 – в большинстве, 4:16 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 хит, 33% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «0».