Бучневич сделал 2-й хет-трик в НХЛ, продлив серию с очками до 10 матчей. У него 61 балл в 52 играх
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил три шайбы в матче с «Миннесотой» (5:8) и был признан второй звездой.
Россиянин сделал первый хет-трик за «Блюз» и второй – за карьеру в чемпионатах НХЛ (ранее в апреле 2021 года в составе «Рейнджерс»).
Также Бучневич продлил результативную серию (7+11) до 10 игр.
Сегодня за 21:48 (4:07 – в большинстве, 4:16 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 хит, 33% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
Морриси?
Он только в этом сезоне вышел на уровень, но его надо ещё удержать.
Ничушкин?
У него живые Маккинон и Макар рядом и нужен ещё как минимум полный хороший сезон (очко за игру или около того).
Томпсон - первый сезон на таком уровне.
Хьюз?
Это 1ый номер драфта если что.
Далин?
Тоже 1ый номер)
1. Кучеров 1.41 за игру
2. БУЧНЕВИЧ 1.17
3. Капризов 1.13
4. Панарин 1.10
5. Малкин 1.07
Чего-то мы не знаем о Паше.