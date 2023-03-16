Бучневич сделал 2-й хет-трик в НХЛ, продлив серию с очками до 10 матчей. У него 61 балл в 52 играх

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил три шайбы в матче с «Миннесотой» (5:8) и был признан второй звездой.

Россиянин сделал первый хет-трик за «Блюз» и второй – за карьеру в чемпионатах НХЛ (ранее в апреле 2021 года в составе «Рейнджерс»).

Также Бучневич продлил результативную серию (7+11) до 10 игр.

Сегодня за 21:48 (4:07 – в большинстве, 4:16 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 хит, 33% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

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16 комментариев

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Zomourning33
Еще один хороший бомбардир в наших рядах появился.
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dem
Ответ nupor
Нуууу уж? Загнул ))
Ну а кто?
Морриси?
Он только в этом сезоне вышел на уровень, но его надо ещё удержать.
Ничушкин?
У него живые Маккинон и Макар рядом и нужен ещё как минимум полный хороший сезон (очко за игру или около того).
Томпсон - первый сезон на таком уровне.
Хьюз?
Это 1ый номер драфта если что.
Далин?
Тоже 1ый номер)
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Марк Марк
На 100 очков идет Пашка)
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ogent
Павел молодец!!! Молча делает своё дело, без лишней суеты и пиара. А если ещё учесть, что у него было несколько травм в течение сезона, из за которых он пропустил 15 матчей, то еон вполне мог набрать 85-90 очков за сезон.
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Ильнур Исмагилов
Коннор Бучневич
+4
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nupor
Ответ dem
Это самый прогрессирующий игрок в нхл за последние 3-4 сезона.
Нуууу уж? Загнул ))
+2
-2
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te quiero
Паша просто красавец! Очень рад за земляка.
+3
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Александр Бабуев
Вышел на проектную мощность, возраст как раз самый подходящий.
+4
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VintDV
Павел, такой - Пришло моё время!!!!:)))
+2
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Дмитрий Белов
Так-то в 10 последних матчах у Паши 18(7+11) очей. И я только "за" чтобы он в таком темпе доиграл сезон, следующие тоже совсем не против.
+6
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+6
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See what
Флёри, Меррилл и Клинберг помогли как могли
+3
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dem
Это самый прогрессирующий игрок в нхл за последние 3-4 сезона.
+8
0
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Кино Музыка
Бучневич увеличил коэффициент результативности за сезон. Он уже второй среди россиян.
1. Кучеров 1.41 за игру
2. БУЧНЕВИЧ 1.17
3. Капризов 1.13
4. Панарин 1.10
5. Малкин 1.07
Чего-то мы не знаем о Паше.
+26
-1
+25
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RBS
Отличный результат Буча!!!! Желаем и дальше играть всегда на стабильно высоком уровне!!!
+9
0
+9
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Crenk
Ответ Константин Анчуков
Буч - игрок вокруг которого, похоже будут строить новый сент-Луис
Буч и Врана
+3
-1
+2
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Константин Анчуков
Буч - игрок вокруг которого, похоже будут строить новый сент-Луис
+19
0
+19
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