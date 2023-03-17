«Локомотив» со счетом 12:1 перебросал ЦСКА в первом периоде матча

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА один раз бросил по воротам «Локомотива» в первом периоде.

Команды проводят первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина.

По итогам первой двадцатиминутки команда тренера Игоря Никитина перебросала ЦСКА со счетом 12:1. По броскам в сторону ворот – 28:8 в пользу ярославцев.

Время в нападении – 05:35 против 02:23 также в пользу «Локомотива».

После первого периода счет в матче не открыт – 0:0.

13 комментариев

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wolkov
Ответ Павел Грибанов
надеюсь локомотив возьмёт всё-таки кг
и я надеюсь
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Павел Грибанов
Ответ wolkov
5 раз, дальше что?
надеюсь локомотив возьмёт всё-таки кг
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*BG*
Ответ ToniKroos1999
Лето 2021: Федорова назначают в ЦСКА, потому что руководители клуба хотят видеть «атакующий» хоккей Март 2023: 1:12 по броскам Браво, Сергей)))
В этом сезоне ЦСКА установил клубный рекорд по шайбам, заброшенным в регулярке.
Интересный у вас метод - выносить суждение по одному неудачному периоду.
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LokoYarik
У ЦСКА шансов нет,т.к нет в составе у нас Осипова😄
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wolkov
Ответ Павел Грибанов
напомни пожалуйста, сколько раз локомотив играл финалы)
5 раз, дальше что?
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Павел Грибанов
Ответ wolkov
рофл - это ваш клубишка ресурсный
напомни пожалуйста, сколько раз локомотив играл финалы)
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ToniKroos1999
Лето 2021: Федорова назначают в ЦСКА, потому что руководители клуба хотят видеть «атакующий» хоккей

Март 2023: 1:12 по броскам

Браво, Сергей)))
+4
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+4
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wolkov
Ответ Павел Грибанов
надеюсь это рофл
рофл - это ваш клубишка ресурсный
+2
-1
+1
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Павел Грибанов
Ответ wolkov
пока в одну калитку коняшек мордой о лёд возим. только забивать нужно. второй период у нас всегда чуть провисает, посмотрим, что сегодня будет. есть ощущение, что если Локо еще добавит в агрессии, кони развалятся
надеюсь это рофл
+1
-2
-1
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LokoYarik
Нужно 1 забить Райдеборну и пойдет вода в хату))
+3
-2
+1
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Сергей Сурков
Ответ Дядя Федор Макларен
12 - это унылый оборонительный...))
0 тоже ни чего хорошего
+2
0
+2
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Дядя Федор Макларен
12 - это унылый оборонительный...))
+6
0
+6
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wolkov
пока в одну калитку коняшек мордой о лёд возим. только забивать нужно. второй период у нас всегда чуть провисает, посмотрим, что сегодня будет. есть ощущение, что если Локо еще добавит в агрессии, кони развалятся
+7
-4
+3
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