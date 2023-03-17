«Локомотив» со счетом 12:1 перебросал ЦСКА в первом периоде матча
ЦСКА один раз бросил по воротам «Локомотива» в первом периоде.
Команды проводят первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина.
По итогам первой двадцатиминутки команда тренера Игоря Никитина перебросала ЦСКА со счетом 12:1. По броскам в сторону ворот – 28:8 в пользу ярославцев.
Время в нападении – 05:35 против 02:23 также в пользу «Локомотива».
После первого периода счет в матче не открыт – 0:0.
Интересный у вас метод - выносить суждение по одному неудачному периоду.
Март 2023: 1:12 по броскам
Браво, Сергей)))