«Локомотив» со счетом 12:1 перебросал ЦСКА в первом периоде матча

один раз бросил по воротам « » в первом периоде.

Команды проводят первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина.

По итогам первой двадцатиминутки команда тренера перебросала ЦСКА со счетом 12:1. По броскам в сторону ворот – 28:8 в пользу ярославцев.

Время в нападении – 05:35 против 02:23 также в пользу «Локомотива».

После первого периода счет в матче не открыт – 0:0.