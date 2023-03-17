Форвард «Адмирала» Емец о соцсетях: «Пытаюсь всем отвечать. Иногда могу прочитать, отвлечься и забыть. За это немного стыдно»

Нападающий «Адмирала» ответил на вопрос о социальных сетях.

– Прибавились ли подписки в соцсетях после прохода «Салавата Юлаева»?

– Я особо ими не пользуюсь. У меня даже уведомления отключены.

Всегда приятно, когда люди на меня подписываются, пишут добрые слова.

Пытаюсь находить свободное время, чтобы всем отвечать. Иногда могу прочитать, на что-то отвлечься и забыть. Мне за это немного стыдно, – сказал нападающий « ».