Тарасов пропустил 4 шайбы за 9 минут во 2-м периоде матча с «Кингс» и был заменен

Теги Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Даниил Тарасов пропустил 4 шайбы за 9 минут во 2-м периоде матча с «Кингс» и был заменен.

Вратарь «Коламбуса» был стартовым вратарем команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:4). 

Во втором периоде он пропустил 4 шайбы за 9 минут и был заменен на Майка Хатчинсона. Россиянин завершил игру с 23 сэйвами после 27 бросков, у Хатчинсона – 9/9.

В текущем сезоне Тарасов сыграл 15 матчей – 3 победы, 11 поражений, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,56. 

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