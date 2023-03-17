Тарасов пропустил 4 шайбы за 9 минут во 2-м периоде матча с «Кингс» и был заменен

пропустил 4 шайбы за 9 минут во 2-м периоде матча с «Кингс» и был заменен.

Вратарь « » был стартовым вратарем команды в матче регулярного чемпионата с « » (1:4).

Во втором периоде он пропустил 4 шайбы за 9 минут и был заменен на Майка Хатчинсона. Россиянин завершил игру с 23 сэйвами после 27 бросков, у Хатчинсона – 9/9.

В текущем сезоне Тарасов сыграл 15 матчей – 3 победы, 11 поражений, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,56.