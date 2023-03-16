Воробьев о заблокированных бросках «Авангарда»: «Там пять вратарей и голкипер. В обороне клуб вернулся к делам Хартли»

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь Илья Воробьев Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился мыслями об игре «Авангарда».

Команды сыграют во втором раунде Кубка Гагарина.

– Сильные стороны «Авангарда» – большинство и реализация моментов. «Сибирь» наносила больше бросков по воротам соперника, но серия закончилась со счетом 4-1 в пользу омичей. Что скажете об этом?

– Если мы вспомним серию и то, к чему они сейчас вернулись, это блокированные броски. Там пять вратарей и вратарь. «Сибирь» бросала, но сколько шайб доходят до ворот – это другое дело.

– Что нужно сделать, чтобы «Металлург» провел серию так, как последние минуты седьмого матча с «Автомобилистом»?

– Нужно выходить и играть в свой хоккей.

– Есть ли плюс в том, что «Авангард» играет в атакующей манере?

– Я бы не сказал, что «Авангард» действует в атакующей манере. Как вы сами сказали: «Сибирь» их перебросала.

Сейчас «Авангард» вернулся в обороне к делам Хартли, – сказал главный тренер «Металлурга».

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3 комментария

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Konstantin Zagainov
Ну так с Хартли он, вообще-то, КГ взял 2 года назад...
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Melnikov1968
Серия покажет чей хоккей продуктивнее. А Хартли до сих пор никому покоя не даёт.
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Bartez1986
Некрасиво. Суть хоккея не в количестве бросков, вроде как, а в количестве голов
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