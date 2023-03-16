20-летний Овчинников расторг контракт с «Сибирью» и отправился в «Торонто». Форвард набрал 13 очков в сезоне КХЛ

Нападающий «Сибири» продолжит сезон в Северной Америке.

Хоккеист расторг соглашение с новосибирским клубом и отправился в расположение « », об этом сообщает агент Шуми Бабаев.

20-летний форвард провел сезон в « » на правах аренды.

Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 09:43.