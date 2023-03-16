20-летний Овчинников расторг контракт с «Сибирью» и отправился в «Торонто». Форвард набрал 13 очков в сезоне КХЛ

Теги Сибирь Торонто НХЛ КХЛ Дмитрий Овчинников Хоккей

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников продолжит сезон в Северной Америке.

Хоккеист расторг соглашение с новосибирским клубом и отправился в расположение «Торонто», об этом сообщает агент Шуми Бабаев.

20-летний форвард провел сезон в «Сибири» на правах аренды.

Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 09:43.

5 комментариев

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гермес 1989
К успеху парень шел. Посидит в АХЛ и вернется)
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dosatuy
Все Торонто держись. Подвиньтесь Мэтьюс, Марнер, Таварес и компания. А Макдэвид готовься ко второму месту))
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4ndzhkv
С такой статистикой только шайбы собирать после тренировки.
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Фёдор Кузнецов
Логичное решение, у него и так был контракт на год, смысл терять полтора месяца?
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Патриот Великого Отечества
Очередной... тьфу
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