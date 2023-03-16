20-летний Овчинников расторг контракт с «Сибирью» и отправился в «Торонто». Форвард набрал 13 очков в сезоне КХЛ
Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников продолжит сезон в Северной Америке.
Хоккеист расторг соглашение с новосибирским клубом и отправился в расположение «Торонто», об этом сообщает агент Шуми Бабаев.
20-летний форвард провел сезон в «Сибири» на правах аренды.
Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 09:43.
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