Николай Кныжов: «Карлссон никогда не жадничает шайбы. Он всегда заставляет открыться, отдавать передачи, играть в умный хоккей»

поделился впечатлениями от игры с .

– Вас сразу же поставили в пару к Эрику Карлссону, с которым в прошлом играли вместе. Быстро вспомнили, как с ним играть?

– С ним легко играть. Эрик – общительный парень, лучше всех понимает игру. Если даже где-то ошибаешься, то он тебя подстрахует. Он подсказывает, а еще с Карлссоном всегда интересно – он всегда заставляет открыться, отдавать передачи, играть в умный хоккей.

– Карлссон же больше полузащитник. Играя вместе с ним, вы постоянно его страхуете в обороне?

– Есть такое. Я прекрасно понимаю, что когда мы убегаем в атаку, нужно смотреть, убежал ли туда Эрик. Если он убегает, то естественно я смотрю за нас обоих, иногда понимаю, что мне надо переместиться на его фланг и его подстраховать. Но Карлссон отличается своим катанием, всегда успевает вернуться и помочь в обороне.

– Получается, что в паре с Эриком у вас почти нет возможности подключаться к атакам?

– В основном он старается туда бежать, всегда выбирает правильные моменты для подключения к атаке. Да даже если вспоминать мой первый гол в НХЛ: он подключался к атаке, ему отдали пас, но он вместо того, чтобы бросить, отдал мне пас (я подключался вторым защитником). Эрик всегда знает, как лучше поступить на площадке. А еще он никогда не жадничает шайбы, – сказал защитник « ».

Кныжов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». Это его 1-е очко в НХЛ с мая 2021 года