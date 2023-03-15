Кныжов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». Это его 1-е очко в НХЛ с мая 2021 года

Теги Сан-Хосе НХЛ Николай Кныжов Хоккей

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом».

24-летний россиянин набрал первое очко в лиге с мая 2021 года. Из-за травм он полностью пропустил сезон-2021/22 и большую часть текущего. 

В 5 матчах сезона у Кныжова 2 минуты штрафа и полезность «минус 7» при среднем времени на льду 17:40.

Сегодня Николай (19:35, 1:16 – в меньшинстве, «минус 1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок. 

2 комментария

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Tomas Nepotrebko
Коля молодец! Кемерово следит за тобой!
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Фёдор Кузнецов
Если убрать за скобки Карлсона с его 33 минутами, сыграл больше всех из защитников
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