МХК «Спартак» забил 8 голов «Красной Армии» в 4-м матче и выиграл серию плей-офф – 3-1

Теги ЦСКА Спартак МХЛ МХК Спартак Красная Армия Кубок Харламова Хоккей

МХК «Спартак» забил 8 голов «Красной Армии» и вышел во 2-й раунд плей-офф Кубка Харламова.

«Спартак» обыграл молодежную команду ЦСКА в 4-м матче со счетом 8:1 и выиграл серию плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги (3-1).

Это крупнейшая победа в истории МХК «Спартак» в матчах с «Красной Армией».

Ранее красно-белые выигрывали в дерби с разницей максимум в 4 гола (14 февраля 2013 года со счетом 8:4).

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2 комментария

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Магомед Саид Амирханов
Поздравляю!!!
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Uriah Heep
С победой! Только вперёд!
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