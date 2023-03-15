МХК «Спартак» забил 8 голов «Красной Армии» в 4-м матче и выиграл серию плей-офф – 3-1

МХК «Спартак» забил 8 голов « » и вышел во 2-й раунд плей-офф Кубка Харламова.

« » обыграл молодежную команду ЦСКА в 4-м матче со счетом 8:1 и выиграл серию плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги (3-1).

Это крупнейшая победа в истории МХК «Спартак» в матчах с «Красной Армией».

Ранее красно-белые выигрывали в дерби с разницей максимум в 4 гола (14 февраля 2013 года со счетом 8:4).