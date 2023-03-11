Где смотреть СКА – Торпедо, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 16 марта
В четверг, 16 марта, сыграют СКА и Торпедо в первом матче полуфинала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.
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- Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Санкт-Петербург)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют СКА – Торпедо
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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