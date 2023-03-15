Шестеркин одержал 30-ю победу в сезоне в матче против «Вашингтона» и сделал голевую передачу

Теги Рейнджерс Вашингтон НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал 30-ю победу в сезоне и сделал голевую передачу.

Россиянин отразил 28 бросков из 31 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:3). 

Также он поучаствовал в первой шайбе своей команды, начав атаку длинным пасом по воздуху на Артемия Панарина, ассистировавшего Мике Зибанежаду. 

Набранное очко за передачу стало для Шестеркина первым в сезоне и вторым в регулярках за карьеру (еще 3 ассиста он сделал в плей-офф). 

По числу побед в сезоне (30) Игорь делит 2-е место в лиге с Андреем Василевским («Тампа»). Лидирует Линус Улльмарк («Бостон», 33). 

1 комментарий

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ballerina
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