Шестеркин одержал 30-ю победу в сезоне в матче против «Вашингтона» и сделал голевую передачу

Вратарь « » одержал 30-ю победу в сезоне и сделал голевую передачу.

Россиянин отразил 28 бросков из 31 в игре регулярного чемпионата с « » (5:3).

Также он поучаствовал в первой шайбе своей команды, начав атаку длинным пасом по воздуху на Артемия Панарина, ассистировавшего Мике Зибанежаду.

Набранное очко за передачу стало для Шестеркина первым в сезоне и вторым в регулярках за карьеру (еще 3 ассиста он сделал в плей-офф).

По числу побед в сезоне (30) Игорь делит 2-е место в лиге с Андреем Василевским («Тампа»). Лидирует Линус Улльмарк («Бостон», 33).