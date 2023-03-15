Гавриков против «Айлендерс»: 2 передачи, 2 блока и «+2» за 17:41. У него 4 очка и «+7» в 6 играх за «Кингс»
Владислав Гавриков сделал 2 результативные передачи в матче с «Айлендерс».
«Лос-Анджелес» обыграл клуб с Лонг-Айленда (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В 6 матчах за «Кингс» у россиянина стало 4 (1+3) очка при полезности «+7». Всего в сезоне – 14 (4+10) баллов в 58 играх.
Сегодня Гавриков (17:41, 2:18 – в меньшинстве, «+2») нанес 1 бросок, сделал 2 блока, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
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