Роман Ротенберг: «Против СКА все играют жестко – видели это в серии с минским «Динамо». Это сборная Беларуси, усиленная канадцами, обладателями Кубка Стэнли»

считает, что против СКА все соперники играют на пределе.

– Серия с минским « » выдалась непростой. Какие недочеты вы могли бы выделить в игре подопечных?

– Хоккей – игра ошибок. Здесь главное – наша реакция на эти ошибки. Отреагировали правильно. «Динамо» – сильный соперник. Они выиграли Кубок Первого канала.

Это сборная Беларуси, усиленная канадскими хоккеистами, обладателями Кубка Стэнли. В составе минчан есть молодые перспективные ребята.

Мы играли настолько хорошо, насколько позволял соперник. Понимаем, что нужно улучшить, но пусть это останется внутри команды. Зачем открывать внутреннюю кухню для будущих соперников?

– В таких долгих турнирах, как плей-офф , неизбежна ротация состава. Можно ли говорить о том, что кто-то из травмированных восстановился и сыграет во втором раунде?

– Мы ждем всех. Как и у всех команд, у нас есть травмированные хоккеисты.

С нами все играют жестко, на пределе. Вы это видели в предыдущей серии. По составу тяжело комментировать – не хотим подсвечивать детали. Мы работаем со всеми, все в обойме.

Надеемся, все вернутся как можно скорее. Необходимо поблагодарить наш медицинский штаб – они работают круглосуточно с нашими травмированными, – сказал главный тренер .