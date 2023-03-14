Роман Ротенберг: «Против СКА все играют жестко – видели это в серии с минским «Динамо». Это сборная Беларуси, усиленная канадцами, обладателями Кубка Стэнли»
Роман Ротенберг считает, что против СКА все соперники играют на пределе.
– Серия с минским «Динамо» выдалась непростой. Какие недочеты вы могли бы выделить в игре подопечных?
– Хоккей – игра ошибок. Здесь главное – наша реакция на эти ошибки. Отреагировали правильно. «Динамо» – сильный соперник. Они выиграли Кубок Первого канала.
Это сборная Беларуси, усиленная канадскими хоккеистами, обладателями Кубка Стэнли. В составе минчан есть молодые перспективные ребята.
Мы играли настолько хорошо, насколько позволял соперник. Понимаем, что нужно улучшить, но пусть это останется внутри команды. Зачем открывать внутреннюю кухню для будущих соперников?
– В таких долгих турнирах, как плей-офф КХЛ, неизбежна ротация состава. Можно ли говорить о том, что кто-то из травмированных восстановился и сыграет во втором раунде?
– Мы ждем всех. Как и у всех команд, у нас есть травмированные хоккеисты.
С нами все играют жестко, на пределе. Вы это видели в предыдущей серии. По составу тяжело комментировать – не хотим подсвечивать детали. Мы работаем со всеми, все в обойме.
Надеемся, все вернутся как можно скорее. Необходимо поблагодарить наш медицинский штаб – они работают круглосуточно с нашими травмированными, – сказал главный тренер СКА.
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