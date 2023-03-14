Роман Ротенберг: «Против СКА все играют жестко – видели это в серии с минским «Динамо». Это сборная Беларуси, усиленная канадцами, обладателями Кубка Стэнли»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает, что против СКА все соперники играют на пределе.

– Серия с минским «Динамо» выдалась непростой. Какие недочеты вы могли бы выделить в игре подопечных?

– Хоккей – игра ошибок. Здесь главное – наша реакция на эти ошибки. Отреагировали правильно. «Динамо» – сильный соперник. Они выиграли Кубок Первого канала.

Это сборная Беларуси, усиленная канадскими хоккеистами, обладателями Кубка Стэнли. В составе минчан есть молодые перспективные ребята.

Мы играли настолько хорошо, насколько позволял соперник. Понимаем, что нужно улучшить, но пусть это останется внутри команды. Зачем открывать внутреннюю кухню для будущих соперников?

– В таких долгих турнирах, как плей-офф КХЛ, неизбежна ротация состава. Можно ли говорить о том, что кто-то из травмированных восстановился и сыграет во втором раунде?

– Мы ждем всех. Как и у всех команд, у нас есть травмированные хоккеисты.

С нами все играют жестко, на пределе. Вы это видели в предыдущей серии. По составу тяжело комментировать – не хотим подсвечивать детали. Мы работаем со всеми, все в обойме.

Надеемся, все вернутся как можно скорее. Необходимо поблагодарить наш медицинский штаб – они работают круглосуточно с нашими травмированными, – сказал главный тренер СКА.

20 комментариев

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badr
Слушайте, ну это уже перебор. Где этот кубок канала, Федерация отдайте ему его, вышлете посылкой.
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vizl
весна, обострение
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Eliza77
Как же он лебезит … фу, аж противно..
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Maxim Shumov
Ерунда, система Йозе может победить любую систему! Ведь она всегда играет по своей системе! Не зря ведь такой системный подход принёс победу на ОИ 2018!!!
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Zub_ovechkina
Эх, Рома, Рома.
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МакДи 97
Великий игрок НХЛ Пакетт, обладатель Кубка Стэнли, автор многочисленных голов и передач, и по мнению Ромы он наверняка будет играть в одном звене с МакДэвидом на Кубке Мира, когда мы наконец обыграем Канаду
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yarbear
А разве Седрик Пакетт себя небинарной личностью объявлял, раз Ротенберг его во множественном числе упоминает?
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Вольфсбург
Ответ гога11
В этом году необычный ПО, в том что СКА вылетит в следующем туре, так же как и ЦСКА, если выиграет сегодня, у меня никаких сомнений.
Сегодня я думаю выиграет, а вот Никитин и Ко и Ларионов и Ко могут оппонентов обыграть. Финал конференции коней больше даже смотреть не буду, особенно когда московские с 3-0 слили питерским, такой позор они должны помнить.
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Вольфсбург
К тебе едет Ларионов и Ко, готовься менеджер!!! Северсталь уже не вытянет, профи ЦСКА игру не отдадут.
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Даня Чебыкин
Ответ Crabstein
Ах, извините, как еще надо играть против команды, которая заняла первое место в регулярке?
расступиться!
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Кеша
Я уже путаться начинаю . Несколько дней назад он играл против Канады , сегодня говорит , что против сборной Беларуси усиленной канадцами . Что ты хорохоришься ? Вся страна знает , что как тренер Вы ни о чем . Против СКА все играют жестко… нет будут по жопе тебя гладить. Против Торпедо Динамо тоже играло жестко . Я еще ни одного матча плей офф не видел гимнастики.
+10
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HockeyMan
Блин, такими высказываниями, как в последних интервью, Рома отодвинуть от себя и всех тех, немногочисленных болельщиков, которые у него еще есть.
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Кеша
Ответ Real_v_dushe
Какой же он ипанутый
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Персональные данные Номер 67327384
Что вы хотите от человека, который всю свою жизнь читал западных мошенников по личностному росту. Что он еще может сказать. Ничего
+1
0
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mnb213
Цену набивает своим победам.
+1
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гога11
В этом году необычный ПО, в том что СКА вылетит в следующем туре, так же как и ЦСКА, если выиграет сегодня, у меня никаких сомнений.
+2
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Hitgoe Himgob
Обладатели кубка Галактики и чемпионата Вселенной не смогли сразить великий спортивный клуб армии, браво Ротенберг!
+25
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_Абырвалг_
Заныл!
+7
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Crabstein
Ах, извините, как еще надо играть против команды, которая заняла первое место в регулярке?
+5
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Real_v_dushe
Какой же он ипанутый
+29
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