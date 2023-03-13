Игорь Варицкий: «В Балашихе много команд выигрывали финалы Кубка Гагарина. Счастливое место. «Витязь» остается здесь на следующий год»

Теги Витязь Балашиха-Арена КХЛ Кубок Гагарина Игорь Варицкий Ледовый дворец "Витязь" Хоккей

Генменеджер «Витязя» сообщил, что команда остается в Балашихе на следующий год.

«Благодарю город Балашиху в лице его главы за то, что предоставили нам такую возможность. Условиями мы довольны. В Балашихе много команд выигрывали финалы Кубка Гагарина. Счастливое место, да и мы здесь выполнили свою задачу, хотя давно не выходили в плей-офф.

Болельщики стали своими. Мы стали показывать неплохую игру, а люди всегда оценивают то, как она выступает. Соответственно, идет заполняемость трибун.

Пока у нас ничего не меняется. На следующий год команда остается в Балашихе. Дворец Подольска требует больших вложений и ремонта, чтобы соответствовать регламенту. Улучшилась ли там ситуация за этот год? Я не знаю. Мы находимся в Балашихе, у нас здесь долгосрочный договор. Из Подольска к нам никто не обращался», – сказал Игорь Варицкий.

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5 комментариев

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Кеша
Ответ Soap74
Да, финал выиграл ак барс в Балашихе. Но домашней командой то была ХК МВД. Следуя логике, для хозяев лёд оказался несчастливым. Так как теперь домашняя команда арены Витязь, то сравнение неудачное какое-то
Да не цепляйтесь к словам ! Какая разница кто выиграл . Выиграли две команды и все . А то можно еще на эту тему дискуссию развернуть на два дня .
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Soap74
Ответ cry
Ак Барс в финале у ХК МВД (Балашиха) в 2010 году.
Да, финал выиграл ак барс в Балашихе. Но домашней командой то была ХК МВД. Следуя логике, для хозяев лёд оказался несчастливым. Так как теперь домашняя команда арены Витязь, то сравнение неудачное какое-то
+1
0
+1
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cry
Ответ Soap74
если я ничего не путаю, в Балашихе финал выиграл только Авангард. Да и то оказался там не по своей воле
Ак Барс в финале у ХК МВД (Балашиха) в 2010 году.
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Виталий Желтоусов
Витязь погасил долги по премиальным?
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Soap74
если я ничего не путаю, в Балашихе финал выиграл только Авангард. Да и то оказался там не по своей воле
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