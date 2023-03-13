Генменеджер «Витязя»: «С Бусыгиным и Яровым продлили контракты, но пока не зарегистрировали. Также договорились с Руа – он остается»

Теги Витязь КХЛ Игорь Варицкий Джереми Руа Тайлер Грэйовак Ярослав Бусыгин Станислав Яровой Хоккей

Генменеджер «Витязя» сообщил, что Джереми Руа останется в команде.

«Пока шли игры, мы никого не дергали. Но сейчас активно начали работу. Бусыгин и Яровой – с ними мы продлили контракты, но пока не зарегистрировали. Также договорились с Руа – он остается. Понятно, что легче будет договариваться с ОСА, чем с НСА.

С легионерами непросто, потому что они старше 29 лет. Скорее всего, с Грэйоваком не будем продлевать контракт. Нельзя сказать, что он разочаровал. Травма челюсти подкосила его, он долго лечился и восстанавливался. Поэтому у него сезон сложился неровно», – сказал Игорь Варицкий.

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