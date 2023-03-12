«Бостон» показал, почему занимает свое место. Улльмарк получит «Везину», если будет играть как в 3-м периоде». Лалонд о поражении «Детройта»

Теги Бостон Детройт НХЛ Линус Улльмарк Дерек Лалонд Хоккей

Главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд высоко оценил уровень «Бостона» (2:3).

«Мы сгорели во втором периоде. Мы получили четыре удаления за первые 30-35 минут – это слишком много для нас. А ведущие игроки соперника получили нужный импульс. Жаль, у нас была действительно хорошая возможность.

«Бостон» показал, почему он занимает свое место. Он давил во втором периоде. Его вратарь получит «Везину», если будет играть так, как в третьем периоде. «Бостону» удалось забить в конце игры, но я воодушевлен нашими действиями в третьем периоде при 2:2», – сказал Лалонд.

«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ одержал 50 побед за сезон в регулярке – за 64 матча

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