«Думал, мы играем на «Энфилде». Аж уши заложило». Конюшков о поддержке болельщиков «Торпедо» в серии с московским «Динамо»
Богдан Конюшков сравнил атмосферу на арене «Торпедо» со стадионом «Ливерпуля».
Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (4:3 ОТ, 3-2 в серии) в пятом матче серии Кубка Гагарина.
«Хорошая, боевая игра, все осознают важность каждого матча в плей-офф и в плане психологического настроя тоже.
Ведь вести 3-2 в серии – это комфортнее, чем догонять. Сейчас будет немножко времени на восстановление, и надо эту серию выигрывать.
При своих лютых трибунах, как сказал Сергей Гончарук, играть в кайф.
Когда объявляли Денниса Яна автором гола, болельщики начали кричать Ян, и у нас аж уши заложило, думал, мы играем на стадионе «Энфилд». Это просто невероятно, какая у нас атмосфера!
Многие отмечают, что было больше силовых приемов. Даже, когда мы здесь начинали серию, то тоже была силовая и контактная игра, а вот в Москве уже больше была скоростная встреча. Сейчас опять началась силовая борьба», – сказал защитник «Торпедо».
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