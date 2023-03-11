«Думал, мы играем на «Энфилде». Аж уши заложило». Конюшков о поддержке болельщиков «Торпедо» в серии с московским «Динамо»

Теги Торпедо болельщики Энфилд КХЛ Кубок Гагарина Динамо Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков сравнил атмосферу на арене «Торпедо» со стадионом «Ливерпуля».

Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (4:3 ОТ, 3-2 в серии) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

«Хорошая, боевая игра, все осознают важность каждого матча в плей-офф и в плане психологического настроя тоже.

Ведь вести 3-2 в серии – это комфортнее, чем догонять. Сейчас будет немножко времени на восстановление, и надо эту серию выигрывать.

При своих лютых трибунах, как сказал Сергей Гончарук, играть в кайф.

Когда объявляли Денниса Яна автором гола, болельщики начали кричать Ян, и у нас аж уши заложило, думал, мы играем на стадионе «Энфилд». Это просто невероятно, какая у нас атмосфера!

Многие отмечают, что было больше силовых приемов. Даже, когда мы здесь начинали серию, то тоже была силовая и контактная игра, а вот в Москве уже больше была скоростная встреча. Сейчас опять началась силовая борьба», – сказал защитник «Торпедо».

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8 комментариев

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Kyancey
Ответ Матроскин52
В Нижнем Новгороде любят Торпедо и болеют от всего сердца! Нагорный всегда поддержит вас, парни!
Не только в НН, а в области в целом! Лично знаю парней, которые ездят на хоккей из Лысково, Кстово, Дзержинска
+1
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red hikkikomori
Ответ blaugrano
Лебеденко: "думал, мы играем на Энфилде".
ахаххпхха, в голосину 😂
+1
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blaugrano
Ответ red hikkikomori
я вообще сначала подумал что новость про футбольное Торпедо, и это такой троллинг - сравнение с Энфилдом))
Лебеденко: "думал, мы играем на Энфилде".
+3
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+2
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Матроскин52
В Нижнем Новгороде любят Торпедо и болеют от всего сердца! Нагорный всегда поддержит вас, парни!
+2
-1
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red hikkikomori
Ответ blaugrano
Так иронично, что эта новость идёт рядом с отчётом о фантастическом аншлаге в Химках.
я вообще сначала подумал что новость про футбольное Торпедо, и это такой троллинг - сравнение с Энфилдом))
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Титал Телоян
Не смей трогать футбольный храм
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blaugrano
Так иронично, что эта новость идёт рядом с отчётом о фантастическом аншлаге в Химках.
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+25
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Kyancey
Народ! Давайте завтра повторим это на «ВТБ Арене»!!!💪💪💪
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-2
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