«Думал, мы играем на «Энфилде». Аж уши заложило». Конюшков о поддержке болельщиков «Торпедо» в серии с московским «Динамо»

сравнил атмосферу на арене « » со стадионом «Ливерпуля».

Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (4:3 ОТ, 3-2 в серии) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

«Хорошая, боевая игра, все осознают важность каждого матча в плей-офф и в плане психологического настроя тоже.

Ведь вести 3-2 в серии – это комфортнее, чем догонять. Сейчас будет немножко времени на восстановление, и надо эту серию выигрывать.

При своих лютых трибунах, как сказал Сергей Гончарук, играть в кайф.

Когда объявляли Денниса Яна автором гола, болельщики начали кричать Ян, и у нас аж уши заложило, думал, мы играем на стадионе «Энфилд». Это просто невероятно, какая у нас атмосфера!

Многие отмечают, что было больше силовых приемов. Даже, когда мы здесь начинали серию, то тоже была силовая и контактная игра, а вот в Москве уже больше была скоростная встреча. Сейчас опять началась силовая борьба», – сказал защитник «Торпедо».